عاجل.. مصادر: رئيس مجلس الوزراء لن يحضر نهائي إفريقيا

نفت مصادر حكومية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مباراة القمة اليوم.

وتقام الليلة في التاسعة مساء، مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، دون حضور جماهيري.

وستحدد المباراة هوية بطل القارة الإفريقية للأندية هذا الموسم، بعد غياب استمر لـ 7 سنوات متتالية عن الأهلي منذ آخر تتويج باللقب القاري في عام 2013، ومنذ 18 عاما عن الزمالك منذ التتويج الأخير في عام 2002.

ومساء أمس، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا، مساء بمقر الوزارة مع جميع المعنيين بمباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الإفريقية، والمقرر اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي بين فريقي الأهلي والزمالك.

وتضمن الاجتماع التأكيد على عدم وجود أي تذاكر أو دعوات تخص المباراة، والتشديد على قصر حضور المباراة للوفود الرسمية على أن تكون بكشوف معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باعتباره المسؤول عن تنظيم المباراة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ومعتمدة من الجهات الأمنية المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث كافة الاستعدادات الخاصة باستاد القاهرة الدولي والإجراءات والضوابط الاحترازية والصحية لوزارة الصحة المصرية سواء للحضور أو اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية والمنظمين للمباراة.

ومساء الأربعاء أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا مؤخرا عبر موقعه الرسمي بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوضح خلاله إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك دون جمهور، في المباراة المقرر إقامتها مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.