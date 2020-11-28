مصرع سائق وإصابة آخر إثر انقلاب جرار زراعي في ترعة بالدقهلية

لقي سائق جرار زراعي مصرعه، وأصيب مرافق له، في انقلاب الجرار بهما في ترعة بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، إثر اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وانحراف الجرار وانقلابه.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنزلة، ببلاغ الأهالي بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي في ترعة " أبو الأخضر" دائرة المركز.

وانتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الواقعة، وتبين انتشال الجرار الزراعي ومستقليه بمعرفة الأهالي.

وبالفحص تبين أنه في أثناء قيادة المدعو محمد المحمودي علي طه، 38 عامًا، عامل، مقيم بقرية أبو الأخضر، الجرار الزراعي خاصته "بدون لوحات معدنية"، بأحد الطرق الزراعية أمام القرية، وبرفقته المدعو "أحمد. م. إ"، 21 عامًا، سائق، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بمياه الترعة.

وتسبب الحادث في وفاة قائد الجرار الزراعي، وإصابة مرافقه بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى المنزلة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، أكد أنه كان يركب الجرار الزراعي مع المتوفى، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيد الأخير، وانقلب الجرار في الترعة، ما تسبب في إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة استفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3827 لسنة 2020 إداري مركز المنزلة.

وفي سياق متصل، استقبل مستشفى المنزلة المركزي، الطفل يوسف أحمد الجرايحي، 6 سنوات، مقيم بعزبة البلاسي بدائرة مركز المنزلة، مصاباً باشتباه وجود مياه على الرئة والمخ.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد الطفل أفاد أنه حال لهو نجله بدراجة هوائية أمام مسكنه، سقط في مياه ترعة، ما أدى إلى إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في إصابة نجلة.

وجرى تحويل الطفل إلى مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11385 لسنة 2020 جنح مركز المنزلة.