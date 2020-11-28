مصدر: مد فتح وغلق المحلات ساعة إضافية في الإجازات والأعياد الرسمية

لم يتبقى سوى يومين على بدء تطبيق قرار مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، الصادر من وزارة التنمية المحلية، حيث يتم الالتزام بالمواعيد الجديدة من أول ديسمبر المقبل.

وأكد مصدر لـ"الوطن"، أن بداية تطبيق المواعيد الجديد أول ديسمبر، وسيتم السماح بمد فتح المحلات والمطاعم والكافيهات ساعة إضافية أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، حيث تصبح مواعيد الغلق أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للمحلات التجارية والمولات الساعة 12 ليلا فى فترة الصيف و11 مساء فى الشتاء، أما المطاعم والكافيهات والبازرات في المولات وخارجها تغلق 1 صباحًا.

وأشار إلى أن المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

وأكد، أن سيكون هناك تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة في ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا في مقدمتها مصلحة المواطن وتوفير استهلاك الطاقة وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً خلال الصيف والعاشرة مساء فى فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً.