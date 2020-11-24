تطوير العشوائيات: رسوم صيانة من 100 لـ500 جنيه على محال سوق الجمعة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات جرى خلال السنوات الماضية بناء سوق التونسى الجديد بنطاق حي البساتين بالقاهرة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بنحو 300 مليون جنيه، بديلا عن سوق التونسي القديم الموجود منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أنه جار نقل الباعة إلى السوق الجديد الذي يضم نحو 400 محل، ومن المقرر أن يستوعب السوق الجديد حوالى 5 أسواق عشوائية، وإلى مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي..

- ما سبب نقل سوق التونسي الشهير بـ"سوق الجمعة"؟

.. نظرا لأنه كان أكبر سوق عشوائي وأشبه بقنبلة موقوتة يحوي ممارسات سلبية متعددة من بيع حيوانات خطيرة ومعاملة غير آدمية لها، وسرقة مرافق من كهرباء ومياه وما ينجم عنه من ملوثات وتعطيل الحركة المرورية بالمنطقة المقام بها السوق، فضلا عن تكرار سيناريو حدوث حرائق وخسائر في الممتلكات وحالات وفاة بسبب غياب عوامل الأمان والتنظيم داخل السوق، وبالتالي كان لزاما علينا استبدال السوق القديم بآخر حضاري على أحدث مستوى حفاظا على أرواح المواطنين والباعة.

-ماذا عن تجهيزات السوق؟

.. السوق الجديد مجهز بكل وسائل الأمان والحماية فالسوق الجديد حضاري ومزود بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه وإقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، كما يتم نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق.

-بما ترد على تخوف الباعة من عدم تردد الزبائن على السوق الجديد؟

..بالطبع نحن قمنا بإزالة أكبر سوق الجمعة في القاهرة، وهذا السوق هو عبارة عن 5 أسواق، منها أسواق الموبيليا وسيراميك وحيوانات والأثاث، وتم مراعاة موقع السوق الجديد بحيث يكون قريب من السوق الجديد وهو يبعد عنه مسافة لا تتعدى كيلو متر لمراعاة الباعة والمترددين على السوق وتشجيعهم على أن الإقبال يظل ثابتا دون أي تأثر.

-ما الهدف من نقل سوق الجمعة؟

.. الهدف من نقل وتطوير سوق الجمعة الحفاظ على أرواح المواطنين وكرامتهم.

- هل سيتم السماح بوجود أي باعة في موقع السوق القديم؟

..لن يسمح بوجود أي باعة في موقع السوق القديم مع استرداد المظهر الحضاري للمنطقة.

-ماذا عن القيمة الإيجارية للمحلات؟

..ستكون قيمة الإيجار للمحل رمزية داخل السوق الجديد مقابل الصيانة والحفاظ على المكان وهي بسيطة جدا ولا تهدف للربح، حيث سيتم التواصل مع محافظة القاهرة لتحديد القيمة الشهرية للمحلات وهي ستكون في متناول الباعة ورمزية تتراوح ما بين 100 جنيه و500 جنيه حسب مساحة المحل ونشاطه فعلى سبيل المثال محل الفروشات ستكون قيمة إيجاره 100 جنيه شهريا وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي.

- هل هناك أي جانب استثماري داخل السوق؟

..مكسب الدولة في هذا السوق هو استثمارها الرئيسي في الإنسان، حيث شعارنا هو "بناء البشر قبل الحجر"، إذ أن مصلحة المواطن وأمانه وراحته يأتي في المقام الأول للدولة، وبعد ذلك نبحث عن الاستثمار.

-ما الإجراءات التي يتم اتخاذها في السوق الجديد؟

..سيكون للسوق الجديد إدارة ونظام واتباع كل وسائل الأمان والحماية المدنية لتفادي حدوث حرائق مرة أخرى، واتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الطابع الحضاري للسوق، ولن يسمح بأي أداء عشوائي داخل السوق الجديد بحيث يحصل الباعة على خدمات المياه والكهرباء بشكل شرعي ولن يسمح بأي ممارسات غير قانونية أو تداول حيوانات داخل السوق، وسيتم منع أي سلوكيات غير آدمية في التعامل مع الحيوانات داخل السوق فهناك ضوابط صارمة تطبق على الجميع من أجل الصالح العام.