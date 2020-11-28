مليار و546 مليون جنيه عائد هيئة الأوقاف في 2020

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020 كثيرًا من الإنجازات على الصعيد المالي، ومن أهمها ما حققته من خلال هيئة الأوقاف المصرية.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية خلال العام الجاري سبعة أرقام قياسية على التوالي، وشملت أبرز الإنجازات الآتي:

1. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020 مليارًا و546 مليونًا و659 ألف جنيه، بزيادة قدرها 85 مليونًا و744 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2018/ 2019، بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336 مليونًا و107 آلاف جنيه عن العام المالي 2017 / 2018، بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981 مليون جنيه عن العام 2014/2013 بنسبة 173,79%.

2. حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخها، حيث بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو مبلغ 275 مليونًا و78 ألف جنيه، بزيادة قدرها 106 ملايين و405 آلاف جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019.

3. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليه 2020 مبلغ 88 مليونًا و526 ألف جنيه، بزيادة قدرها 49 مليونًا و711 ألف جنيه، بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019.

4. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020 مبلغ 91 مليون و570 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليون و253 ألف جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في العام الماضي.

5. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر سبتمبر 2020 مبلغ 135 مليونًا و287 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليونًا و35 ألف جنيه، بنسبة 14% عن نفس الشهر العام الماضي.

6. بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أكتوبر 145 مليونًا و347 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليونًا و320 ألف جنيه بنسبة 19% عن نفس الشهر في العام الماضي.

7. بلغت إيرادات الهيئة عن الفترة من أول يناير 2020 حتى تاريخه مبلغ مليار و427 مليون و560 ألف جنيه، بزيادة قدرها 164 مليونًا و735 ألف جنيه، عن نفس الفترة العام الماضي.

8. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة بالبحر الأحمر، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية 414 محلًّا و3 كافيتريات بمساحات مختلفة ومتنوعة.

9. افتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية، ووفرت هيئة الأوقاف المصرية عدد 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي.

10. إنتاج الكمامة الطبية المطابقة للمواصفات القياسية من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

11. إنتاج درع الوجه الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وإهداء وزارة الصحة 1000 درع وجه واقي.

12. إنتاج درع المكتب الواقي من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

13. إنتاج كابينة التعقيم للأفراد من إنتاج الشركة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.