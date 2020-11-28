لنشر وسطية الدين.. إنجازات الأوقاف في مجال التدريب والتثقيف خلال عام

حققت وزارة الأوقاف المصرية خلال عام 2020 كثيرًا من الإنجازات من أهمها ما حققته في مجال التدريب والتثقيف بمراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد، حيث شمل الآتي:

1. إطلاق الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية بتاريخ 12 إبريل 2020 حول ثلاثة كتب هي: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية.

2. تم استحداث برامج التدريب عن بُعد، حيث انطلقت الدورة الأولى لعدد 100 إمام بتاريخ 5 يوليو 2020، وتم تنفيذ 7 برامج تدريبية لعدد 500 إمام.

3. تم تنفيذ 14 دورة في السوشيال ميديا والـ ICDL بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتم منح 215 إمامًا وإداريًّا رخصة الحاسب الآلي الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

4. تم تنفيذ دورة حماية النشء من التطرف لعدد 124 إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية.

5. تم تنفيذ دورة تنمية المهارات القيادية لعدد 45 قيادة بمديرية أوقاف شمال سيناء بأكاديمية الأوقاف الدولية.

6. تم تخريج الدفعة الأولى من الأئمة الحاصلين على الدورة المتكاملة وعددهم 97 إمامًا وواعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وتم إطلاق الدورة المتكاملة الدفعة الثانية لعدد 60 إمامًا وواعظة.

7. تم الإعلان عن 1000 منحة ماجستير للأئمة والواعظات والإداريين، بالتعاون مع معهد الدراسات الإسلامية بالمهندسين، وتم الانتهاء من اختبارات القبول بالمنحة.

8. تم تنفيذ الدورة المتخصصة عن بُعد في الفتوى لواعظات الأوقاف لصقل مواهبهن في مواد: قواعد الفقه الكلية، وفقه الصلاة، وفقه الحج، وفقه المواريث 22/ 11/ 2020م.

9. إنشاء مركز إحياء اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

10. تم تنفيذ دورتين نوعيتين عن بُعد في فقه اللغة العربية للأئمة والواعظات بعنوان : "جماليات وتذوق اللغة العربية" لعدد 25 إمامًا و 25 واعظة.

11. تم استحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات وتم عقد الدورة الأولى بتاريخ 2/ 7/ 2020م.

12. انطلاق الدورة العامة بعنوان: "الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني" لجميع الأئمة والإداريين على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر 2020م.

13. تم إجراء أول امتحان إلكتروني مميكن بالوزارة بنسبة 100% بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

14. تم توزيع عدد 6126 مجموعة من سلسلة "رؤية" على جميع الأئمة المتميزين والمسجلين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه وأئمة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توزيع عدد 38149 مجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على جميع الأئمة على مستوى الجمهورية.

15. تم الدفع بعدد من القيادات الشبابية في العمل الإداري والقيادي بالوزارة والجهات التابعة لها.

16. تم تنفيذ عدد 8 برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد 891 إمامًا من الأئمة الجدد.

17. تم تنفيذ 3 دورات متخصصة بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية لعدد 124 إمامًا ومفتشًا وإداريًّا.

18. تم تنفيذ 8 معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

19. تم تنفيذ 11 دورة تدريبية في معالجة القضية السكانية والقضايا المتعلقة بالأسرة، لعدد 975 إمامًا بمحافظات الجمهورية

20. تم عقد 5 دورات تدريبية لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.