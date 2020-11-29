بلاها مهندس ديكور.. تطبيقات تساعدك في فرش البيت منها تنسيق الألوان
كتب:
الوطن
07:41 ص | الأحد 29 نوفمبر 2020
أحد التصميمات
أسعار مبالغ فيها يحصل عليها مصممو الديكورات المنزلية أو مهندسو الديكور لعمل تصميمات للمنازل ما يدفع البعض للبحث عن طرق بديلة لمساعدتهم في فرش وتجهيز عش الزوجية، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها تطبيقات على الهاتف المحمول تساعدهم في تنسيق الألوان والأثاث.
تطبيقات تساعدك في تجهيز المنزل
تطبيق pinterest
يساعدك هذا التطبيق الذي أطلق قبل 10 سنوات من خلال الصور التي يطرحها على اختيار كل التصميمات داخل المنزل من اضاءة وسجاد وأثاث وغيرها فمن خلال بنترست بإمكانك عمل لوحة حائط "Board" أو عدة لوحات حائط افتراضية.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــا
تطبيق ColorSnap
يمكنه إخبارك بألوان الطلاء الأكثر تطابقا مع أثاث غرفتك، كما يمكنك التطبيق من اختيار دهانات منزلك، و مع عرض أحدث الألوان.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــا
تطبيق Houzz
يحتوى على عدة فئات خاصة بكل غرفة في المنزل، وكل فئة مقسمة إلى فئات فرعية خاصة بأنواع الديكور المختلفة، منها التقليدي والمودرن والآسيوي والحرفي، بالإضافة إلى الألوان والأثاث والأدوات والأجهزة المستخدمة في كل غرفة، كما يضم دليل شامل لمساعدك في اختيار قطع الأثاث ومن أين تبدأ.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــــا
تطبيق Home Design 3D
يحتوي التطبيق على الأدوات التي تساعدك لتصميم أساس المنزل ووضع قطع الأثاث وتزيين الغرف، ثم تعطيك صورة مكتملة عن الشكل النهائي للتصميم.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــا
تطبيق Build
يضم مختلف الأدوات واللوازم وغيرها من الأشياء التي تسهل عليك اختيار ديكور منزلك، كما يوفر لك التطبيق إمكانية استشارة أحد المتخصصين لمساعدتك في تصميم منزلك.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــا
تطبيق Homestyler
من أفضل التطبيقات التي تساعدك على بناء كل غرفة في منزلك بأبعادها الحقيقية بنفسك، واختيار الديكور ثم الحصول على صورة في النهاية للغرفة بعد تصميمها بنظام 3D وكأنك تقف داخل الغرفة.
ويمكن تحميل التطبيق من هنــــــــــــــــــــــا