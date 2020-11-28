حصاد الأوقاف في عام: تنظيم 14معرض مطبوعات وإهداء 11مكتبة للخارج

حققت وزارة الأوقاف خلال عام 2020م العديد من الإنجازات، من أهمها تنظيم 14 معرض مطبوعات بالوزارة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بلغت مبيعاتها مليونا و283 ألف جنيه، وفق بيانات رسمية للوزارة.

كما تم صرف ملبغ 2 مليون و243 ألف جنيه إعانات ومساعدات للطلبة الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدارسين بالأزهر الشريف.

وتم إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعقد الندوة الأولى تحت عنوان "روح أكتوبر وتعزيز الانتماء الوطني" في 3 اكتوبر الماضي.

كما تم عقد الندوة الثانية من الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان "صناعة الوعي وبناء الذاكرة الوطنية" في 22 أكتوبر الماضي.

وفي مجال تحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي، حققت الوزارة إنجازات هامة في هذا الملف، حيث صدر قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حافز التميز العلمي للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

وتم توزيع 30 ألفا و391 زيا أزهريا على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك تم توزيع 7 آلاف عمامة أزهرية على الأئمة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم تحديث وتطوير واعتماد الهيكل الإداري للوزارة، بما يسهم في تنفيذ المهام بجميع مفاصل العمل القيادي والإداري والفني بدقة وكفاءة عالية.

ونجحت وزارة الأوقاف في توصيل صوت مصر الوسطي للعالم كله ونشر الفكر المستنير، وتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية، ومنذ أوائل عام 2014 أدركت الوزارة أنها بصدد الاضطلاع بمواجهة الفكر المتطرف داخليا وخارجيا، لا سيما في ظل إعادة مؤسسة الدولة المصرية، التي غرس بذورها من جديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولاها رعايته واهتمامه، فضلا عن دعمه لقطاع الأوقاف.