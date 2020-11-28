كواليس 16 ساعة أمضتها الداخلية في حالة تأهب قصوى لتأمين نهائي أفريقيا

لا تغيب وزارة الداخلية عن أي حدث هام سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو رياضيًا أو حتى صحيًا، فبذلت أجهزة الأمن جهودً جبارة في تنفيذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، كما كانت حاضرة بشكل مميز في تأمين امتحانات الثانوية العامة وتأمين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشيوخ والنواب، وتأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى شهد ملحمة أمنية امتدت على مدار 16 ساعة كاملة ضمنت خروج اللقاء بشكل مشرف امام العالم كله.

ظهر المجهود الكبير لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال يوم أمس عندما حملت الوزارة على عاتقها مهمة تأمين مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس دورى أبطال أفريقيا، وكانت الوزارة على قدر مسئولية تأمين 100 مليون مواطن وسط مخاوف باندلاع أعمال شغب من جماهير الفريقين.

وتمكنت أجهزة الأمن بالوزارة من تأمين المباراة واللاعبين على أكمل وجه حيث أحاطت استاد القاهرة الذى شهد اللقاء بسياج أمنى من 3 أطواق شارك فيه 3 آلاف مجند وضابط من مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن والأمن المركزى وامتدت خطة التأمين لمجريات الأمور فى المحافظات كافة خلال المباراة حيث انتشرت قوات الشرطة حول المقاهي وفى الشوارع فى كل بقاع مصر لمنع أى أعمال شغب بين الجماهير خلال تشجيع فريقيهما فى المباراة النهائية وتمكنت من خلال التواجد الكثيف والفعال من فرض الأمن وضمان عدم الخروج على القانون.

لم يتوقف الامر عند هذا الحد بحسب مصدر أمني حيث استمر التواجد الأمنى بنفس القوة واليقظة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم واستمرت إجراءات تأمين الشوارع والميادين فى كافة المحافظات لتأمين احتفالات الجماهير بالفوز كما أحاطت مقرات الناديين بسياج أمني خلال تلك الفترة لمنع أى خروج على القانون او وقوع أعمال شغب.