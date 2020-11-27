يضمن تنفيذ أحكام "النفقة الشهرية".. شروط الاشتراك بصندوق تأمين الأسرة

من منطلق مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق كالزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، طرح بنك ناصر الاجتماعي "صندوق تأمين الأسرة" لدعم هذه الفئات، وتقدم "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها إجراءات الحصول على الخدمة.

الفئة المستحقة لصندوق تأمين الأسرة

في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي ولضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية حال اختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة فإنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء وبحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

شروط وقواعد الاشتراك في صندوق تأمين الأسرة

- تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار.

- شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الابتدائي الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضده.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها.

- صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

- صور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء.

- توكيل رسمى عام (قضايا) باسم رئيس مجلس الإدارة.

إجراءات الحصول على صندوق تأمين الأسرة

بعد أن تتحصل المحكوم لصالحها على الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب اليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال 55 فرعا من فروع بنك ناصر الاجتماعي مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية ويوفرالبنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط على المستفيد الاختيار بين أي طريقة تفضل لصرف أموالك فيما بين الآتي..

- عن طريق 94 فرعا من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 ألف بطاقة.

- الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة.

كيفية الاشتراك في صندوق تأمين الأسرة

يمكن استقبال الشكاوى عبر عنوان الإدارة العامة للنفقة 8 شارع جواد حسنى - قصر النيل - قطاع الشئون القانونية) أو عبر كافة فروع البنك المنتشرة بالجمهورية.