عمرو أديب يحتفل بتعادل الزمالك مع "مصر" على الهواء: كأس مصر ده لعبتنا

أعرب الإعلامي عمرو أديب، في بداية حلقته اليوم من برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، عن حزنه من نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر، ضمن مباريات بطولة كأس مصر، حيث كان نادي مصر مُتقدما بـهدف مقابل لا شيء، قائلًا: "ليه النكد ده، ليه تنكدوا على المذيع، بس بعون الله الزمالك يتعادل".

ولم يستكمل "أديب"، حديثة إلا وعّلى صوته على الهواء، "أهو.. أهو ، اتعادلنا أهو، وهنلعب ضربات جزاء ونكسب، ده كأس مصر ده لعبة الزمالك، ده النادي بتاعي وأنا مربيه، عارف أنه هيتعادل"، مازحًا: "عمرو كان هيعيط دلوقتي، كنت هقوم أعيط، بس والله كنت واثق من التعادل، وهنكسب كمان وأحنا بنلعب بـ10 لاعبين".

وتابع: "ده روح الفانلة البيضه، حته جون يعني لوز اللوز "، وتساءل الإعلامي على الهواء عن اسم اللاعب الذي أحزر للزمالك هدف التعادل في الثواني الأخيرة، فيما رد عليه فريق اعداده بأنه "أسامة فيصل"، فمازحه أديب: "فيصل بقى أو الهرم مش مشكلة، أهم حاجة اتعادلنا، احنا في ضربات الجزاء بنبقى فله، ربنا يستر علينا بقى".