وزيرة التضامن: قدمنا دعما إضافيا لـ411 ألف أسرة في عام كورونا (حوار)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في عام 2020، لافتة إلى أنه تم تغطية ما يقرب من 411 ألف أسرة أخذوا دعما إضافيا، وسيدات في سن الحمل والرضاعة بـ200 جنيه شهريا.

وأضافت القباج لـ"الوطن"، أنه تم تعقيم دور الرعاية، وتوزيع أدوات تعقيم وماسكات وحماية شخصية، مؤكدة أنه كان هناك أهمية خاصة للمسنين فى الفترة السابقة، تمثلت فى توفير أجهزة تنفس صناعى، وتوصيل أدوية للمنازل.. وإلى نص الحوار:

* تزامنا مع انتشار الجائحة الأولى لفيروس كورونا.. كيف حصنت وزارة التضامن الأولى بالرعاية ؟

- فى الفترة السابقة كان لنا تدخلات عديدة خلال جائحة كورونا، كنا نعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدنى وتحيا مصر، وخروج أكبر قافلة غذائية فى أول الجائحة، بخلاف القافلة التى تم اطلاقها منذ عدة أيام، وشملت دعما غذائيا، وأدوات طبية، ووسائل تمكين اقتصادى، وحماية للصيادين، فجائحة كورونا كما أتت بما هو غير مستحب أتت بكثير من الدعم الذي قدم في الفترة السابقة، وفرشنا 17 مدينة جامعية بالتعاون مع وزير التعليم العالى، ومراكز شباب أيضا بالتعاون مع وزير الشباب حتى تكون أماكن عزل.

* ما إجمالي الدعم النقدي الذي تم تقديمه لهذه الفئات الأولى بالرعاية؟

- غطينا ما يقرب من 411 ألف أسرة أخذوا دعما إضافيا، وسيدات فى سن الحمل والرضاعة بـ200 جنيه شهريا، وتم تغطية العاملات الموجودات فى الحضانات بـ3 شهور، إلى جانب المرشدين السياحين بـ4 شهور، من الدعم النقدي.

*وماذا عن العمالة غير المنتظمة؟

- ساهمنا في العمالة غير المنتظمة بحوالى 76 ألف أسرة، بالإضافة إلى الدعم النقدى كان هناك دعم غذائي، بالتنسيق مع تحيا مصر والجمعيات الأهلية، وهناك تكليف بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة، يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل "إعانة لتعويض الدخل"، نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة، وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة.

* وماذا عن أبرز الإجراءات التى تم اتخاذها بدور الرعاية وخاصة المسنين ؟

- اتخذنا إجرءات عديدة تمثلت فى تعقيم دور الرعاية، وتوزيع أدوات تعقيم وماسكات وحماية شخصية، وكان هناك أهمية خاصة للمسنين فى الفترة السابقة، تمثلت فى توفير أجهزة تنفس صناعى، وتوصيل أدوية للمنازل، وتوفير أدوات طبية والمساعدة فى تأجيل دفع التأمينات، وبنك ناصر قدم بعض المزايا البنكية مثله مثل البنك المركزى والتى تمثلت فى ترحيل الفوائد، وكانت هناك خدمات شاملة فى مختلف القطاعات ، ومؤسسات الرعاية، وبنك ناصر، التأمينات، الحضانات، المشرفين، والدعم النقدى المباشر للأسر مع المجتمع المدني وصل إلى أكثر من مليار و800 مليون جنيه، كما حدث خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، نجاح كبير في إطار الوعي الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي من 28% إلى 60%.

- ما هي أبرز المبادرات التى تم إطلاقها للتخفيف من تداعيات الفيروس؟

- أطلقنا شهادة إيد واحدة للأطباء وأعضاء هيئة التمريض مدتها عام واحد بعائد 15.5%، ومبادرة شهادة مصر الرقمية بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات لتمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول للمتدربين بالمعهد للمساهمة في تعزيز التعليم عن بعد من خلال قروض حسنة لمدة ثلاث سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية، كما تم إطلاق حملة "متطوع لكل شارع" وتدريبهم على سبل الوقاية، والاستجابة السريعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتطوير خدمات تأهيل مرض الإدمان عن بعد من خلال توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، وتوفير جلسات (on line) بشكل مستمر من خلال البث المباشر على الموقع الرسمى للصندوق، واستمرار عمل (call center) الخط الساخن 16023 لتوفير الدعم النفسي للمتعافين على مدار 24 ساعة، إلى جانب تنفيذ برنامج تدريبي للكوادر العاملة في مجال علاج الإدمان بشأن حماية المرضى من فيروس كورونا بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

كما قام الصندوق بصرف الأدوية للمرضى كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس.