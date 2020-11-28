إصابة 4 موظفين في مكتب محافظ المنوفية بفيروس كورونا

أصيب 4 موظفين في ديوان عام محافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، بينهم مدير "مكتب المحافظ، والعلاقات"، واثنين آخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي الفيروس، عقب ظهور بعض الأعراض على عدد منهم.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي، وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، تحت إشراف طبي كامل، مشيرا إلى تعقيم عددا من المكاتب التي ظهر بها الحالات؛ لمنع انتشار العدوى بين العاملين بالديوان العام للمحافظة، حفاظا علي صحتهم.

وأوضح المصدر، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كافة، وارتداء الكمامة لجميع العاملين والمترددين على الديوان العام؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين والمواطنين.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الموظفيين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، بعد ظهور الأعراض علي عدد منهم، مشددا على أن الوضع الصحي للمصابين الـ4 مستقر داخل العزل المنزلي، تحت إشراف طبي من مديرية الصحة بالمحافظة المنوفية.

وتوفي السيد الطوري، الأمين العام المساعد بجامعة المنوفية، أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفى الجامعي بشبين الكوم، وسادت حالة من الحزن بين العاملين بالجامعة عقب الإعلان عن وفاة الأمين المساعد للشؤون المالية.

ونعى الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، بخالص العزاء والمواساة وفاة المحاسب السيد الطوري، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.