القباج تشهد وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية للمنيا

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن، ويرافقها منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية لـ"المنيا"، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس الماضي بالعاصمة الإدارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظا المنيا ودمياط محتويات القافلة، كما اطلعوا على طرق توزيعها لضمان وصولها للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك على هامش افتتاحهم معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المعرض يشجع الأيدي العاملة المصرية وعرض منتجاتها، مشددة على أن الشراكة مع المحافظين تجعل مصر أفضل، خاصة أن الجميع يقدم يد العون.

ووعدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

وقامت نيفين القباج برفقة محافظي المنيا ودمياط بجولة تفقدية في أجنحة المعرض الذي جاء بمشاركة عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط تم اختيارهم بالقرعة العلنية، وكذا عارضين لمستلزمات الأثاث للأسر المنتجة بمحافظة المنيا بإجمالب 54 عارضا، حيث أشادوا بجودة المعروضات التي تعكس جودة المنتجات من الأثاث الدمياطي وكذلك المعروضات التي أنتجها أبناء المنيا بكل دقة وإتقان.