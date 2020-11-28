نائب محافظ الأقصر يتفقد الخدمة الطبية بـ"عزل العديسات"

تفقد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، مستشفى العديسات للعزل بمركز ومدينة الطود؛ للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا.

تمت الزيارة برفقة اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، للمرور على المستشفيات، في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات من المستلزمات الوقائية والأدوية.

وتابعت اللجنة خلال الجولة جاهزية المستشفى والأطقم الطبية والتمريض والإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، ومدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية.

كما تفقد نائب المحافظ قسم الغسيل الكلوى وعدد من الأقسام المختلفة بالمستشفى، واطمأن على انتظام العمل بالمستشفى دون أى عقبات.

رافق نائب محافظ الأقصر - خلال الجولة - كل من رئيس مدينة الطود الدكتور محمد رزق، ووكيل وزارة الصحة الدكتور طاهر إسماعيل أيوب، ومدير مستشفيات العزل الدكتور بكرى عبدالستار، ومدير مستشفى العديسات الدكتور أحمد فتحي، ونائب مدير المستشفى الدكتور محمد على العجمي، وممثلين عن الإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.

وكان مستشفى العديسات استقبل مسن هولندي الجنسية، لتلقي الرعاية الطبية؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن حالته الصحية استوجبت وضعه في العناية المركزة فور دخوله المستشفى.

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ أواخر مارس الماضي، التي يسجل فيها مستشفى العديسات المخصص للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا بالأقصر إصابات بكورونا، حيث سجل في أواخر أكتوبر الماضي أول إصابة بالفيروس أيضا لسائحة هولندية الجنسية.

وأوضح المصدر أن السائح دخل المستشفى، أمس الجمعة، مشيرًا إلى نقله لمستشفى العديسات، بعد ظهور أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا عليه، وتم سحب "مسحة" من الحلق، وتبين من النتائج إيجابية إصابته بفيروس كورونا، لافتًا إلى وجود مؤشرات لتحسن حالته الصحية.

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليًا تتبع المخالطين للحالة وسحب مسحات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، لتجنب عدم انتشار العدوى بين المخالطين والمواطنين.

يشار إلى أن مستشفى العديسات، هو الوحيد المخصص لعزل حالات كورونا منذ إبريل الماضي، ويستقبل المستشفى مصابي كورونا من محافظات قنا وأسوان والأقصر والبحر الأحمر.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، ناشدت المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المواقع والأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي والحرص علي التباعد الاجتماعى، حتى لا يتعرض المخالف لتطبيق الغرامة المقررة حال وجود المخالفة، حرصا على الصحة العامة لجميع الموطنين.

وفى السياق نفسه، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، عن تخصيص رقم "01060067061" لتلقي استغاثات حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد، مع إمكانية إرسال صورة من الأشعة المقطعية ونتائج تحليل صورة الدم الكاملة على تطبيق "واتساب" للرقم نفسه، وذلك لعرضها على المختصين وتوجيه الحالة فورا لعمل اللازم.

كما اجتمعت غرفتا الطوارئ والأزمات، وطوارئ واستغاثات كورونا بمديرية الصحة، لوضع كافة الاستعدادات الاستباقية والخطة الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.