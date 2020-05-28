خروج أول 5 حالات من عزل العديسات بالأقصر بعد تعافيهم من كورونا

أعلن الدكتور أحمد فتحي، مدير عام مستشفى عزل العديسات، بالطود جنوب الأقصر، اليوم، خروج أول 5 حالات جديدة بعد تعافيهم وشفائهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح فتحي، في تصريحات صحفية، أنه يجري مواصلة العمل لعلاج باقي المصابين المتواجدين، موجها الشكر للفريق الطبي والتمريض لدورهم المميز في خدمة المصابين على مدار الساعة.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت قد أصدرت موافقة مطلع الأسبوع الماضي على تشغيل مستشفى العديسات لاستقبال حالات مصابي فيروس كورونا التي تحتاج للرعاية المركزة.

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