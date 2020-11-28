درة: لا يجوز المقارنة بين حكايات مسلسل "إلا أنا": كل قصة منفردة

أعربت درة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، موضحة أنا كانت متحمسة للمسلسل وخاصة أن الحكاية من الحكايات الإنسانية.

أما عن وجود مقارنات بين حكايتها والحكايات الأخرى، قالت درة إنه لا يجوز المقارنة بين أي حكاية، لأن الحكايات عبارة عن حكايات منفصلة وكل قصة تعتبر مسلسل بمفرده، مؤكدة على أن شخصيتها في المسلسل تتواجد في الحقيقة، لافتة إلى حبها التعاون مع الأطفال حيث تجد توافق بينهما.

وقررت الفنانة درة مغادرة أحد جروبات حكاية "أول السطر" بمسلسل "إلا أنا"، بسبب تعليقات الجمهور على أداء شخصية "سلمى" التي تجسدها في أحداث العمل الدرامي.

وقالت "درة" عبر "فيس بوك"، "شكرًا على دعمكم ليا، ولحكاية أول السطر وحبكم وكلامكم الجميل.. لكن لأننا لسة بنصور هضطر أخرج من الجروب علشان متأثرش بالآراء، شكرًا أتمنى تكونوا حبيتوا سلمى، وأتمنى يعجبكم المسلسل".

حيث علق عدد من متابعيها علي أداءها بالمسلسل مابين الإشادة والنقد.

ويُعرض لدرة حاليًا حكاية "أول السطر"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، المذاع على شاشة DMC، بعد أيام من زفافها على رجل الأعمال هاني سعد.

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تعشق الأطفال وتقرر اللجوء إلى فكرة التبني، وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش موضوع التبني وطريقة تربيتهم.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات.

وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

ومن ناحية أخري احتفلت الفنانة التونسية درة زروق، بوصول عدد متابعيها على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، إلى 13 مليون متابع.

ونشرت "درة" صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة، "شكرًا لكل 13 مليون شخص إنهم موجودين معايا، كل يوم يجب أن نحتفل بالحياة والجمال".

وعلقت على الصورة قائلة: "حتى عندما تنتهي الاحتفالات.. أحب أن يكون كل يوم احتفال بالحياة والجمال".