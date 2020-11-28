تُطبق 15 فبراير.. كل ما تريد معرفته عن الفاتورة الإلكترونية

تعتزم مصلحة الضرائب المصرية بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية، المقرر لها 15 فبراير 2021، مناشدة المواطنين للانضمام إلى المنظومة الجديدة منعا لاتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى الإحالة إلى النيابة بحق الشركات المخالفة.

"الوطن" يعرض إجابات أهم 7 أسئلة حول المنظومة الجديدة، وتشمل تفاصيل المواد العقابية، وأهم 10 معلومات في قانون الإجراءات الضريبية الموحد بخصوص التطبيق:

الفاتورة الإلكترونية

**متى يبدأ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؟

>>تطبق المنظومة سيكون على 3 مراحل، بدأت في 15 نوفمبر الجاري، ثم 15 فبراير 2021 على أن تطبق المرحلة الأخيرة في 15 مايو 2021، لتشمل باقي المسجلين في مركز كبار الممولين، ويلي تلك المراحل تعميم المنظومة على كافة الشركات.

**كم عدد الشركات المنضمة للمنظومة حتى الآن؟

>>شملت المرحلة الأولى 134 شركة تليها الثانية بـ347 شركة، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتشمل باقي الشركات.

**هل تلتزم الشركات بأي إجراءات بموجب هذه المنظومة؟

>>سيتعين على كل الشركات الصادر لها قرارات الاإلتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، وأن تسجل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني وإصدار فواتير ضريبية.

**ما هو مصير المخالفين؟

>>فرض القانون عقوبة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من خالفه بموجب المادة 71، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

**على من ستطبق المنظومة؟

>>سيتعين على من يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة تتبع حركة المبيعات بشكل دائم من خلال النظام، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

**ما هي ضوابط إصدار فاتورة ضريبية؟

>>بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة، فيجب عند بيع السلعة أو أداء الخدمة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتر ى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. كذلك يجب أن تتضمن بيانات رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

**وما هي المزايا التي تحققها هذه المنظومة؟

>>تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.