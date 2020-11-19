"تكنولوجيا المعلومات" تنظم ورشة عمل عن منظومة الفاتورة الإلكترونية

نظمت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، ورشة عمل عن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، اليوم.

وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت "عبدالقادر" في بيان صحفي، اليوم، إلى أن هذا ليس أول تعاون، ولكن سبق أن تعاونت معنا الغرفة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، مضيفا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية ما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفي حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وقال خالد مرسي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الغرفة تهتم بتنمية قدرات الشركات الأعضاء بها، من خلال مساعدتهم على الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي 2030، موضحا: "نحن نسعى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بين أعضاء الغرفة البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف شركة من الشركات الخاصة، بالنظم سواء المصنعة للنظم المحلية أو الشركات من الوكلاء للنظم العالمية".

وأشار "مرسي" إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات الأعضاء لديها في القيام بربط أنظمتها المحلية والعالمية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو في زمن قياسي؛ إذ أنه بانضمام تلك الشركات للمنظومة سينضم بالتبعية الممولين كافة من عملاء تلك الشركات بمنظومة الفاتورة بكل سهولة ويسر، وبشكل مباشر.

من جانبه، أوضح حسام عدس، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الورشة تعد بمثابة اجتماع تحضيري لتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ التكامل بين الشركات الأعضاء بالغرفة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه من المقرر عقد لقاء موسع لأعضاء الغرفة لشرح هذه المتطلبات، وسيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية للأعضاء؛ لضمان نجاح عملية التنفيذ.