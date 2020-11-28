منصات التواصل بديل المؤتمرات في جولة الإعادة لمرشحي الدقهلية

كثف مرشحو جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية من حملات الدعاية الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر صفحاتهم الشخصية وصفحات أخرى أطلقوها لحملاتهم الانتخابية، حتى أصبحت هذه الصفحات وسيلة التواصل المباشر بين كثير من المرشحين والأهالي في مختلف دوائر المحافظة.

واستخدم عدد من المرشحين صفاحتهم لمخاطبة أهالي الدائرة، منهم من ينفي وجود تحالفات مع أي مرشح، خلال الفترة الحالية، ومنهم من يؤكد أنه على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتضم محافظة الدقهلية 10 دوائر انتخابية، من بينها دائرة دكرنس، وهي الوحيدة التي يخوض فيها 6 مرشحين جولة الإعادة للمنافسة على 3 مقاعد، بينما تضم الدوار الـ9 الأخرى مقعدين، بكل دائرة، يتنافس عليهما 4 مرشحين في معركة الإعادة.

وفتح المرشحون صفحاتهم للبث المباشر، والتحدث مع أهالي الدائرة على خططه وأحلامه، وللرد على الشبهات التي تحوم حوله، أو الشائعات التي يطلقها أنصار مرشحين منافسين، كما هو الحال في دائرتي "دكرنس وبلقاس"، حيث كثرت بهما الشائعات، وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي هي المنبر الوحيد للرد عليها من خلال المرشحين وأنصارهم.

واختفت خلال جولة الإعادة، إلى الآن، المؤتمرات الكبرى والحاشدة، واكتفى معظم المرشحين بجولات في بعض القرى، أو لعقد تحالفات مذاعة مع الخاسرين من الجولة الأولى، واللافت في الأمر عدم اهتمام المرشحين باللافتات في الشوارع، كما كان الحال في الجولة الأولى، بل أن الظهور بلافتات في الشوارع أصبحت قليل للغاية.

وأكد عضو في المكتب الإعلامي لأحد المرشحين، رفض ذكر اسمه، أن "كل اهتمامنا كان على الجولة الأولى، وكانت بالنسبة لنا حياة أو موت، ولذلك أنفقنا معظم المبالغ المخصصة للحملة في تلك الجولة، والآن الناس عرفتنا، وحصلنا على أعلى الأصوات والتي تؤهلنا للإعادة، ولذلك نتحرك على الهادئ، وننشر كل تحركاتنا على صفحاتنا الرسمية على فيسبوك".

وأوضح: "لا نعتمد على صفحتنا فقط، بل تحولت صفحات أنصارنا إلى منصات أخرى للدعاية، من خلال نشر التحريات أو إعادة نشر البيانات والصور، وهذا عمل لنا رواج كبير، جعلنا لا نحتاج إلى المؤتمرات الحاشدة، والتي تحتاج إلى تكاليف كبيرة لإنجازها".

ويتنافس في جولة الإعادة 42 مرشحاً علي 21 معقداً مخصصين لمحافظات الدقهلية في 10 دوائر، حيث لم يتمكن أي مرشح على المقاعد الفردية من الفوز من الجولة الأولى.