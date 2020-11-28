غضب على السوشيال ميديا بالأقصر بسبب تسمية كلب "شيكابالا"

سادت حالة من الغضب بين جماهير كرة القدم والأهالي في محافظة الأقصر، بسبب قيام عدد من جماهير النادي الأهلي بتصوير "كلب"، أطلقوا عليه اسم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، محمود عبد الرازاق "شيكابالا"، وذلك خلال الاحتفال بتتويج فريقهم بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على غريمه التقليدي في الدوري المحلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب إستاد القاهرة، مساء أمس الجمعة.

بداية الواقعة تعود إلى قيام عدد من جماهير الفريق الأحمر بالتجمع وسط ميدان "صلاح الدين"، بمدينة الأقصر، وقاموا بحمل أحد كلاب الشوارع، أطلقوا عليه اسم "شيكابالا"، أثناء احتفالهم بفوز فريقهم باللقب الأفريقي، الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين مشجعي الفريق الأبيض، واستياء جماهير الكرة في مختلف المحافظات، خاصةً وأن الواقعة تمثل خروجاً على دعوات نبذ التعصب الرياضي.

وضجت صفحات الكثيرين من أبناء مدينة الأقصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وغيره من مواقع "السوشيال ميديا"، بعبارات الاستنكار رفضاً لهذا التصرف، وبينما حرص العديد من مشجعي الزمالك على إدانة ذلك "السلوك المشين" ومرتكبيه، أكد آخرون من جمهور الأهلي أن هذا التصرف لا يمت بصلة لجمهور المارد الحمراء، الذي يكن كل التقدير والاحتراك لجمهور القلعة البيضاء.

واعتبر العديد من شباب الأقصر، عبر حساباتهم الشخصية، أن الواقعة تعود أسبابها إلى قيام اللاعب الأسمر باستفزاز جماهير الأهلي في مباراتي القمة الماضيتين، والتي فاز فيها الفريق الأبيض على منافسه الأحمر، وتتويجه في إحدى المباراتين بلقب السوبر المصري.

وشهدت مدينة الأقصر مساء أمس، احتفالات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمشجعي النادي الأهلي، على أصوات أبواق السيارات والهتافات الصاخبة، بفوز فريقهم على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، واقتناص الكأس الذهبية للمرة التاسعة في تاريخ النادي.