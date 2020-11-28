أحمد فهمي يتراجع عن اعتذاره لشيكابالا: الأهلي وجمهوره أسيادك

تراجع الفنان أحمد فهمي عن اعتذاره لمحمود عبدالرازق شيكابالا بسبب فيديو الكلب المسيء له من بعض مشجعي النادي لأهلي، وذلك عقب نشر اللاعب "استوري" على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات، لصورته التي يرفع خلالها الحذاء لجمهور النادي الأهلي من إحدى مباريات القمة.

وكتب فهمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أنا بسحب أي كلمة قلتها عنك فعلا.. الاستورى بتاعته حالا حاجة تقرف.. واللي مش عاجبة يشيلنى من عنده.. الأهلى وجمهوره أسيادك.. وبعدين عيب تبقى ماضي للنادي الاهلي قبل كدة وتعمل كدة.. فك كدة متبقاش نفسيتك أفشة يا نباطشي".

وكان الفنان أحمد فهمي قدم اعتذارا للاعب نادي الزمالك شيكابالا، بعد تعرضه للإساءة من مشجعي النادي الأهلي، بعد فوز القلعة الحمراء أمس، في نهائي أبطال أفريقيا، بنتيجة 2-1.

وكانت الجماهير وصفت شيكابالا بـ"الكلب"، فبعد انطلاق صافرة الحكم وإعلان فوز النادى الأهلي، انطلقت بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وأثار تصرف بعض المشجعين غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب حساب يحمل اسم أمير رجب: "الناس اللي عملوا كدة في منتهى قلة الأدب والذوق، وما شافوش تربية، إنت كمشجع بالنسبة للاعيبة ولا حاجة ومش في دماغهم أصلا، هم بياخدوا فلوس وإنت بتحرق دمك على الفاضي".

وتعليقا على فيديو الكلب الذي انتشر عبر فيس بوك، كتب حساب يحمل اسم ناصف فارس: "في احتفالات الجماهير بفوز الأهلى لبسوا كلب أسود تيشيرت الزمالك وهتفوا باسم شيكا، هى دى الروح؟ هى دى البطولة اللي في بيتها؟.. إحنا متضايقين على التنمر وعلى اللى بيحصل، شعور واحد زي شيكابالا دلوقتي إيه لما يشوف صورة زي دي، شعور والدته لما تشوف ده، أنتو متخيلين، لنا الله وربنا هيجيبله حقه من العيال دي، دول لازم يتجابوا ويتحاكموا واحنا مش هنسكت على موقف زي ده"، وكتب في نهاية منشورة: "الصورة من الأقصر ميدان صلاح الدين".