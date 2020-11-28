عاجل.. ملاحقة أبطال "فيديو الكلب" للتنمر على شيكابالا

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بدأت في فحص واقعة التنمر والإساءة للاعب النادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، لتحديد المتهمين في الواقعة وملاحقتهم وضبطهم، وذلك عقب تداول فيديو لعدد من الجماهير وهم يحملون كلبا أسود أطلقوا عليه لقب اللاعبـ عقب انتهاء مبارة ناديي الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية المختصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاعات الأمن في عدد من المحافظات تتعقب مروجي الفيديو على صفحات الفيس بوك، تمهيدا لتحديد المتهمين الظاهرين في فيديو التنمر والإساءة للاعب.

وانتشر مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.