العوضي يدعم شيكابالا بعد "فيديو الكلب": في حب الأباتشي

دافع الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شيكابالا لاعب نادي الزمالك، عقب تداول الفيديو المسيء منذ ساعات.

وكتب العوضي "انا راجل اهلاوي بس بحب شيكابالا.. وشيكابالا محدش يعترض على أنه واحد من أهم المواهب في الكرة المصرية.. وشيكابالا بيحب ناديه وده نحترمه ويكفي شيكابالا موقفه مع شهداء بورسعيد للنادي الأهلي.. في حب الأباتشي".

وكان وصف عدد من جماهير النادي الأهلي شيكابالا بـ"الكلب"، فبعد انطلاق صافرة الحكم وإعلان فوز النادى الأهلي، انطلقت بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبًا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.

وأثار تصرف بعض المشجعين غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكتب حساب يحمل اسم أمير رجب: "الناس اللي عملوا كدة في منتهى قلة الأدب والذوق، وما شافوش تربية، إنت كمشجع بالنسبة للاعيبة ولا حاجة ومش في دماغهم أصلا، هم بياخدوا فلوس وإنت بتحرق دمك على الفاضي".

وتعليقا على فيديو الكلب الذي انتشر عبر "فيس بوك"، كتب حساب يحمل اسم ناصف فارس: "في احتفالات الجماهير بفوز الأهلى لبسوا كلب أسود تيشيرت الزمالك وهتفوا باسم شيكا، هى دى الروح؟ هى دى البطولة اللي في بيتها؟.. إحنا متضايقين على التنمر وعلى اللى بيحصل، شعور واحد زي شيكابالا دلوقتي إيه لما يشوف صورة زي دي، شعور والدته لما تشوف ده، أنتو متخيلين، لنا الله وربنا هيجيبله حقه من العيال دي، دول لازم يتجابوا ويتحاكموا واحنا مش هنسكت على موقف زي ده"، وكتب في نهاية منشورة: "الصورة من الأقصر ميدان صلاح الدين".