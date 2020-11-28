زينة بعد خسارة الزمالك من الأهلي: يا حظ ملكش علينا جمايل

أعربت الفنانة زينة، عن حزنها لخسارة فريقها المفضل الزمالك، لنهائي دوري أبطال أفريقيا، من الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس، في ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية 2021.

وقالت زينة، عبر "ستوري" حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام: "افتكر يا حظ انك ملكش علينا جمايل".

وحصد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا، ليضيف المارد الأحمر لقبا قاريا جديدا لخزينته، ويحصد لقب دوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه.

تقدم الأهلي مبكرا عن طريق عمرو السولية، بضربة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها علي معلول، في الدقيقة السادسة، بينما تعادل محمودعبد الرازق شيكابالا، للزمالك، في الدقيقة 31، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ثم تقدم المارد الأحمر مرة أخرى عن طريق محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 86.

ووصلت ألقاب الأهلي إلى 139، بين 42 لقب دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و11 بطولة سوبر مصري، و17 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، أما البطولات القارية أصبحت 9 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وبطولة كونفدرالية، و4 بطولات كأس الكؤوس الإفريقية، و6 بطولات كأس السوبر الإفريقي، وبطولة الأفروآسيوية، و4 بطولات كأس أبطال العرب بمجموع 21 لقبًا قاريًا.