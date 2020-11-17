فنانون توسطو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل.. أبرزهم "أحلام" و"زينة"

قصة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل أحدثت ضجة كبير عبر "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية فبدأت الحكاية بإعلان بسمة عبر استوري الانستجرام الخاص بها استعدادهم للانفصال الرسمي.

وقالت بسمة في الاستوري الخاص بها : "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "كمان أحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضّر أوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

ليحدث هذا البوست ضجة كبيرة في الوسط الفني وتوسط عدد من الفنانين والفنانات للصلح بينهما أبرزهم المطربة الإماراتية أحلام والتي كتبت عبر تويتر الخاص بها عدة تغريدات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، تناولت خلالها أزمة تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، قائلة: "حرام والله، واعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن وأشوفهم لايقين لبعض وشوية مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا".

وخاطبت الفنانة أحلام، تامر حسني وزوجته، قائلة: "لا تترك حد يشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل، حرام ٨ سنين وأطفال، صديقك من صدقك روح لها وجيبها من بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".

والتزم تامر فترة طويلة من الصمت إلي أن فوجئ الجمهور في صباح الإثنين بنشر ستوري عبر حساباته على "السوشيال ميديا" يعتذر فيه لبسمة قائلا: "بسمة حبيبتي.. للأسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر "السوشيال ميديا" عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

وكانت هناك عدة صور أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال والإعلان عنه عبر حسابها بالسوشيال ميديا.

وكانت الصور التي سببت الأزمة من إحدى السهرات التي كان فيها تامر حسني بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة بوسيل، التي غضبت بشدة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من تامر حسني، أن الفنانة زينة تعد أبرز نجوم الفن الذين توسطوا للصلح بين تامر وزوجته، إذ قامت زينة بزيارة "بسمة" في منزلها وأقنعتها بالتراجع عن قرار الانفصال.

كما تحدثت زينة مع تامر، وكانت هي صاحبة فكرة "بوست" الاعتذار الذي نشره تامر صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، وجاء موقف زينة بناء على الصداقة القوية التي تربطها بتامر حسني وزوجته.

وانتهى الخلاف بين تامر وزوجته بسمة بكلمات نشرتها بسمة منذ ساعات عبر الاستوري الخاص بها قائله: "فعلا اتهورت بس عشان بحبك أسفة"