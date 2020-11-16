زينة وسيط الصلح بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

ذكر المطرب تامر حسني في منشور الاعتذار لزوجته بسمة بوسيل، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "، أن هناك عددا من الفنانين تدخلوا للصلح بينه وبينها.

وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من تامر حسني، أن الفنانة زينة تعد أبرز نجوم الفن الذين توسطوا للصلح بين تامر وزوجته، إذ قامت زينة بزيارة "بسمة" في منزلها وأقنعتها بالتراجع عن قرار الانفصال.

كما تحدثت زينة مع تامر، وكانت هي صاحبة فكرة "بوست" الاعتذار الذي نشره تامر صباح اليوم، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، وجاء موقف زينة بناء على الصداقة القوية التي تربطها بتامر حسني وزوجته.

وكان الفنان تامر حسني قد وجّه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهما، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف أنتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد أعلنت، منذ أيام، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".