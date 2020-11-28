نائب مستشفى النجيلة السابق: مصر في بداية موجة كورونا الثانية

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة السابق، إن الموجه الثانية لفيروس كورونا مجرد وصف للوضع الوبائي، ويقصد بها زيادة أعداد المصابين وبدء الضغط علي المنظومة الصحية.

وتابع "علام"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشق الأول من التعريف تحقق وهو زيادة أعداد الإصابات، لافتاً إلى بداية الضغط على المستشفيات ومتوقع أن يزيد في الفترة المقبلة، بسبب بعض الممارسات الخاطئة وعدم الالتزام في اتباع الإجراءات الاحترازية، وبعد أسبوع من زيادة أعداد الإصابات سيتم ارتفاع نسب الوفيات، لذلك نستطيع القول أن مصر في بداية الموجة الثانية للفيروس.

ومن جانبه أوضح الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي أمراض صدرية وسرطانية بفرنسا، أن مصر دخلت الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الموجة الثانية للفيروس يقصد بها ارتفاع منحنى الإصابة والانخفاض فترة معينة ثم العودة مرة أخرى في الارتفاع.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العالم كله دخل الموجة الثانية للفيروس، ولكن الأطقم الطبية أصبح لديها خبرة كبيرة في التعامل مع حالات الإصابة المختلفة، لافتا إلى أن كورونا سيكون موجود لعدة سنوات واللقاح ليس الحل السحري للقضاء عليه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102390 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.