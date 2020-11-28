أستاذ علم الأوبئة: الموجة الثانية لكورونا ستنتهي في أبريل 2021

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن موجة كورونا تختلف في شكلها من دولة لأخرى، حيث هناك دول ظلت فيها الموجات متوالية بها وراء بعض مثل الولايات المتحدة، وأخرى مثل أوروبا حيث وصلت لصفر إصابات ووفيات لفترة طويلة ثم أعقبها موجة ثانية حادة وأقوى من الأولى.

وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، أن هناك دولا مثل مصر ارتفع المنحنى من جديد بداية من نوفمبر، ما يشير إلى دخولنا لموجه ثانية وفقا للمنحنى الإحصائي رغم أن الإصابات مازالت طفيفة، لافتا إلى أن الأرقام التي تكشفها وزارة الصحة في بيانها اليومي هي جزء من الإصابات الكلية الموجودة في مصر، والأرقام تشير للارتفاع الكلي في الإصابات.

وأشار إلى أن الحفاظ على منحنى الوفيات، وعدم ارتفاعها مثلما حدث في الموجة الأولى في أيدي المواطنين، وينعكس على مدى استعداد المنظومة الصحية لاسقبال الحالات مبكرا وعلاجها، موضحا أن البروتوكول العلاجي أصبح حاليا معروف سواء للحالات الخفيفة أو المتوسطة أو الحادة عكس بداية ظهور الفيروس، حيث كان يتغير بشكل مستمر، وجرى شراء أجهزة للتنفس الصناعي، مؤكدا أن مصر مستعدة لعلاج الحالات الحادة لكورونا، وهذا شيء هام.

ونصح الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا بعزل أنفسهم، حيث يمكن لشخص مصاب بشكل طفيف نقل العدوى لشخص آخر فتظهر له أعراض حادة، خاصة إذا كان كبير في السن أو يعاني من أمراض مزمنة، وعليه ارتداء كمامة جراحية جيدة، وليس هناك مانع في إجراء كشف عليه، مؤكدا أن العلاج المبكر لكورونا أهم شيء.

وأوضح أن فيروس كورونا سيظل موجود لعدة سنوات، وسيتحول لفيروس عادي مثل سارس ونرس، متوقعا انتهاء الموجة الثانية في أبريل 2021، وعند إتاحة اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكادر الطبي، وبالتالي سيحميهم، بينما سيأتي لباقي الأشخاص بأعراض طفيفة في الغالب.