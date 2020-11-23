القليوبية تواجه الموجة الثانية لكورونا بغلق المحال المخالفة 3 أيام

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الكتاب الدوري رقم 293، بشأن الاستعدادات التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد، حيث تضمنت غلق المحال والمطاعم والمولات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية 3 أيام للحد من انتشار الفيروس.

وشدد المحافظ على الجهات المعنية من وحدة مرور القليوبية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المواقف، بضرورة متابعة تطبيق الغرامات المقرّرة على المواطنين غير الملتزمين بإجراءات الحد من انتشار كورونا، خاصة متابعة الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي والمواصلات العامة.

كما تضمن الكتاب أيضا التشديد على المحال والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائية الصادرة بشأن مواجهة انتشار الموجة الثانية من الفيروس.

في سياق متصل، أحال عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية مدرسَين للتحقيق الفوري، بسبب مخالفتهما للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم ارتدائهما الكمامة.

وكان مدير عام إدارة بنها التعليمية قد أصدر أمراً إدارياً، بإلزام جميع المدرسين والعاملين بديوان الإدارة التعليمية والمدارس التابعة لها، بارتداء الكمامات كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ورغم ذلك شاهد مدير الإدارة عدم التزام مدرسين بارتداء الكمامة داخل مبنى الإدارة، فأحالهما للتحقيق العاجل.

وقال فتح الباب إن الإدارة تعمل كفريق واحد من أجل صحة الطلاب والعاملين بها والمدارس التابعة لها، تزامنًا مع بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد قام بجولة تفقد خلالها موقف بنها العمومي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، كما قام المحافظ بتوزيع الكمامات على المواطنين، مطالباً بضرورة الالتزام وارتداء الكمامة باستمرار.

وشدد المحافظ على استمرار وجود لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.