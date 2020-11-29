"العربي الأفريقي" مستشار مالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب لأكبر عملية توريق لمجموعة "بالم هيلز"

تولى البنك العربى الأفريقى الدولى من خلال إدارة بنوك الاستثمار مهمة المستشار المالى ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب بالإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق والذى تم إصداره على قوة إجمالى محفظة حقوق مالية لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه، التى تعد أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز، وذلك بالاشتراك مع سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كما قام البنك من خلال إدارة الشركات والمؤسسات بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى والبنك الأهلى المتحد بضمان تغطية الاكتتاب، ودور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب الخاص.

وشهدت تلك العملية تعاوناً كبيراً بين كافة أطراف العملية، حيث تم التوقيع فى النصف الثانى من شهر نوفمبر 2020، وقد قام كل من مكتب على الدين وشاحى وشركاه بدور المستشار القانونى للعملية، ومكتب محمد هلال Grant Thornton بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتمانى (AA+، AA، A) وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين.

ويأتى هذا الإصدار فى ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع نظراً لانتشار جائحة الكورونا هذا وقد لاقى الإصدار سالف الذكر دعماً من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التى قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار. وتعتبر تلك العملية هى التعاون الخامس بين كل من البنك العربى الأفريقى الدولى ومجموعة شركات بالم هيلز، الذى يؤكد دعم البنك المستمر لمجموعة شركات بالم هيلز.

وفى ذلك الشأن، قال شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى: «تأتى صدارة العربى الأفريقى من خبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة وأيضاً دوره الريادى فى تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصرية، وإيماناً منا بأهمية دعم قطاع التطوير العقارى لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا نحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات فى ذلك القطاع، مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير التى تعد إحدى شركاء النجاح لما يجمعنا بها من علاقات استراتيجية طويلة الأجل».