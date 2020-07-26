بقيمة 10 مليارات جنيه.. "الأهلي المصري" يعلن إتمام طرح سندات الإصدار الرابع لشركة التعمير للتوريق

أعلن البنك الأهلى المصرى عن نجاح إغلاق الاكتتاب فى الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق، المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الصفقة التى أدارها البنك الأهلى المصرى بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

وفى هذا الصدد، أعلن هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إتمام عملية التوريق، التى تعكس قدرة فرق العمل بالبنك والمنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعّال والتكامل مع البنوك الأخرى، كما تعكس أيضاً الثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وفى استقرار مناخ الاستثمار فى مصر بشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة فى دعم معدلات النمو، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بأكمله، والتى أثرت تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العالمى.

وأكد أن ذلك يُعد دليلاً على قوة الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى، كما يُعد دليلاً على قدرة البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة فى العملية على تحمل المسئولية فى دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية، التى تؤثر بشكل فعّال على مساندة الاقتصاد الوطنى.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر، وكذا تخفيف حدة التكدّس السكانى بالمناطق الأكثر ازدحاماً فى مصر، والذى يعد إحدى أهم استراتيجيات الدولـة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

رئيس مجموعة الائتمان المصرفي بالبنك: توزيع الإصدار على 3 شرائح بآجال 3 و5 و7 سنوات

من جانبه، أوضح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن تلك العملية موزّعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى، وذلك فى أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرية تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.

وأضاف: «تولى البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك فى الاكتتاب الكثير من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك إيجيبت، وبنك قناة السويس».

كما تولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانونى لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدرينى وشركاه.