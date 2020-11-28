سعد الصغير: شيكابالا نجم مصر والزمالك.. وأرفض إهانته

دافع الفنان سعد الصغير، المطرب الشعبي، عن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعد هجوم بعض جماهير الأهلي عليه، عقب خسارة فريقه أمس من النادي الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 1-2.

وقال الصغير لـ"الوطن"، "شيكابالا لاعب كبير، ونجم الزمالك ومصر، وأنا ضد أي تجريح له، وأطالبه باستكمال مسيرته".

وكان عدد من جماهير الأهلي قاموا بحمل كلب أسود بفانلة بيضاء ليسخروا من لاعب الزمالك شيكابالا، عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين أمس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما دخل شيكابالا فى مشادة من جديد مع الفنان الأهلاوي أحمد فهمي بعد أن سحب الاخير الاعتذار الذي كان قد قدمه له عقب نشر شيكابالا صورة له وهو رافع الحذاء عبر الـ"استوري" الخاص به على "فيسبوك".

وعلّق الإعلامي عمرو أديب على هدف شيكابالا في مرمى النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا: "بصراحة ميتعملش فيها حاجة، قالها روحي وراحت، دي عصارة جهده وتاريخه، لو الكرة تسرعت شوية ولعب الزمالك بنفس الطريقة هيكسب الشوط الثاني".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن فريق الزمالك نزل الشوط الأول "متبنج" أول 10 دقائق حتى أحرز النادي الأهلي هدفه الأول، مضيفا "بعدها الزمالك دخل المباراة تاني، وشيكابالا جاب جون ولا المرحوم مارادونا، ده يتشاف 100 مرة، والعيال كلها تتعلم منه، ده يتحط على اليوتيوب ده ويتحسب بـ 3 أهداف".

وتابع، "مصر واقفة، مفيش حاجة بتحصل في مصر غير الماتش، لا صوت يعلو فوق صوت نهائي القرن، مش في مصر بس، ده في العالم العربي سواء في الإمارات والسعودية والمغرب وتونس، كله حاطط قدامه أكل وقاعد قدام التليفزيون، غير الأهالي والبيوت والقهاوي وكل حاجة، العالم العربي بيتفرج على النهائي المصري".