سامح الصريطي: أصحابي زملكاوية رغم مثاليتهم "الحلو مايكملشي"

قال الفنان سامح الصريطي، إنه شاهد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي اقيمت أمس الجمعة وجمعت بين ناديي الأهلي والزمالك، في منزله مع بعض أصدقائه من مشجعي الفريقين وليس من مشجعي الأهلي فقط، موضحًا أنه عندما يفوز فريقه يصمت ولا يوجه أي حديث لأصدقائه من الفريق المنافس سوى كلمة "هارد لك".

وأضاف "الصريطي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، "أصدقائي رغم مثاليتهم لكن كما يقال في المثل "الحلو ما يكملشي" هو انتمائهم للزمالك، ولا يحاول أن يذهب بهم إلى تشجيع النادي الأهلي حتى يصبح صاحب اليد العليا دائما.

وتابع: "التعصب بشكل عام مرفوض فنحن نشاهد الكرة للاستمتاع، وهذه المبارة بالاخص كانت تحمل طابعًا خاصًا، لأنه لاول مرة تاريخيًا يجتمع ناديي من دولة واحدة في نهائي تلك البطولة الإفريقية"، موضحًا أن الأهلي لم يكن في حاجة لهذه المبارة لتحديد نادي القرن، لأنه أمر معلوم للجميع، أنما المباراة لم تكن إلا إنجاز جديد لنادي القرن.

ووجّه "الصريطي"، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك، أكد فيها أن جميع المصريين فائزين من قبل أن تلعب هذه المباراة على اعتبار أن في النهاية كان سيفوز بها نادي من مصر، وحتى بعد المباراة يجب على الجميع أن يسعد سواء بفوز الأهلي المستحق، أو بالأداء الجيد الذي قدمه الزمالك.

وأكد، أن تلك المباراة كانت لها اعتبارات كبيرة لدي جمهور الفريقين، لأن الفوز بكاس دوري الأبطال الإفريقي على حساب الغريم التقليدي، سيجعل الفائز يقول على نفسه أنه الأحق بزعامة القارة، "يبدو أن 2020 ابت أن تنتهي دون أن تبعث لنا بحدث مهم أسعدنا جميعا، ونتمنى أن ينتهي العام بأكمله على خير".

وانتهت المباراة أمس بفوز النادي الأهلي بهدفين أحرزهما عمرو السولية ومجدي قفشة، مقابل هدف وحيد للزمالك أحرزه اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا.