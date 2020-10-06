سامح الصريطي من داخل العناية المركزة لـ"الوطن": جاتلي جلطة ولحقوني

طمأن الفنان سامح الصريطي، جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، وذلك بعد إجراؤه عملية جراحية عاجلة بالقلب.

وقال سامح الصريطي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه يرقد حاليًا داخل غرفة العناية المركزة، ويتماثل للشفاء، "بشكر ربنا على كل حال، امبارح كنت مشاركًا في ندوة عن نصر أكتوبر العظيم ببورسعيد، وبمجرد دخولي المنزل بعد عودتي بالليل، شعرت بآلام حادة، وجاءت الإسعاف وتم نقلي إلى المستشفى واتخاذ اللازم، ولحقوني من الجلطة وركبوا لي دعامة".

وعن موعد خروجه من المستشفى، قال سامح الصريطي، إنه لا يعلم بالتحديد، ولكنه يشعر بتحسن ويتماثل للشفاء "إن شاء الله مطولش".

وكان الفنان سامح الصريطي، قد أجرى عملية قسطرة بالقلب، خلال الساعات الماضية، بأحد المستشفيات.

كتب الحساب الرسمي للفنان سامح الصريطي، مع نشر صورة له بعد إجراءه العملية الجراحية مع الطاقم الطبي، قائلًا: الحمد لله على سلامتك.. الفنان القدير الأستاذ سامح الصريطي، بعد إجراء قسطرة أولية عاجلة للشريان التاجب بنجاح، دعواتكم بالشفاء العاجل".

وظهر الفنان سامح الصريطي، في رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل "جمع سالم" بطولة زينة، ودلال عبدالعزيز وريم البارودي، ومحمد شاهين، ومحمد علاء، ورنا سماحة، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان ‏حداد.

وكان الفنان سامح الصريطي، قال إن مصر تتمتع بكم كبير من الإبداع والتراث الثقافي الذي يفوق دول العالم، خاصة أنع يبدع دائمًا ويعبر عن ما بداخله، وعادةً ما يكون ضمير شعبه، ولكن يجب على الدولة استثمار هذا الإبداع وتوظيفه في المسار الصحيح.

وأضاف "الصريطي"، خلال حواره ببرنامج تليفزيوني، أن المؤسسات الوطنية عليها توجيه هذا الإبداع لخدمة المجتمع؛ خصوصا أن الشعب المصري لديه وعي مجتمعي يُعلم به شعوب العالم، ولكن الوعي الفردي يتفاوت.

وكشف "الصريطي" عن موهبته في الإنشاد؛ إذ أنشد مقطوعة دينية، خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، والذي يقدمه كلًا من الإعلامية مفيدة شيحة، والفنانة منى عبد الغني، وسهير جودة.

وأوضح "الصريطي"، أن المقطوعة تعد ضمن أشعار صوفية شهيرة، لتعلق "شيحة" على إنشاد الصريطي، قائلة: "ده سبق لينا؛ لأنه مش كتير شافوك بتغني قبل كده".