حليمة: زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان تحمل بعدا استراتيجيا

قال السفير صلاح حليمة، نائب وزير الخارجية سابقا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب إفريقيا هي استكمالا للمباحثات التي بدأت بين الرئيسين خلال الفترة الماضية، حيث أن رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، قام بزيارة مصر من قبل بواقع 3 زيارات.

وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أن أبرز ما يلفت النظر في تلك الزيارة هو تناول كل الملفات التي تخص الدولتين على المستوى الاستراتيجي والأمن القومي المائي، حيث أن تلك الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة فيما يتعلق بحل أزمة السد الإثيوبي.

وأوضح، أن الرئيسان أكدا على الوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح كافة الأطراف ولا يسبب المشكلات في أي دولة من الدول الإفريقية بخصوص السد الجديد، كما تناولا الأمن في البحر الأحمر وإفريقيا، حيث أن الزيارة تناولت كيفية إحلال الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي بشكل عام.

وأشار، إلى أن العلاقة بين مصر وجنوب السودان بها شمولية في الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث أنه ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان اعتبرت مصر، لانفصال بعُد جديد للامن الخارجي المصري، وكان لمصر دورا حيويا وهاما اتسم بالإيجابية والبناء في مرحلة ما بعد الانفصال.

وأكد "حليمة"، أنه تم التشاور على كافة القضايا المتعلقة بالأزمات السياسية في القارة السمراء ككل، ومثل تلك المشاورات تكتسب أهميات بالغة، ولمصر دور إيجابي وبناء في القطاع الاقتصادي والصناعي مع جنوب السودان.

وتابع نائب وزير الخارجية سابقا: "هناك اهتمام بحصاد المياه في إنشاء السدود، وما يتعلق بالأراضي الزراعية بصفة عامة، وتطهير المجاري المائية، بالإضافة إلى قطاع اجتماعي بين البلدين في قطاعي التعليم والصحة، حيث أن لمصر قوافل طبية عده أرسلتها مصر إلى جنوب السودان، كما تقدم مصر الكثير من المدارس الصناعية وتوفير منح دراسية لأبناء جنوب السودان".