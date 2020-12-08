نقيب التمريض: 220 ألف ممرض يكافحون إرهاب كورونا (حوار)

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنّ القطاع الطبي وفي القلب منه فرق التمريض، خط الدفاع الأول عن صحة المصريين، خاصة في ظل الموجة الثانية لأزمة كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى أنّ هذا دور ليس جديدا على الأطباء والممرضين، مؤكدة أنّ الجيش الأبيض هو الأكثر احتكاكا بالمريض، خاصة في وقت الأزمات.

وأضافت محمود، في حوار لـ"الوطن"، أنّ التمريض ما زال يقف صفا واحد، وحان الوقت لإظهار دور، فعناصره تواجه إرهاب من نوع آخر، مؤكدة أنّ فريق التمريض مدرب بشكل كافٍ على مكافحة العدوى، وهناك عدد كبير من المتطوعين الذين يريدون الانضمام لفرق مكافحة العدوى في جميع المحافظات لمواجهة فيروس كورونا دون مقابل.

وأوضحت أنّ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الشكر للممرضين، له مردود إيجابي جدا على نفسيتهم، مطالبة بزيادة بدل العدوى وإعادة النظر في مطالب التمريض بعد انقضاء أزمة كورونا، وإلى نص الحوار..

بعد مرور عام من بدء تفشي وباء كورونا.. كيف كان دور التمريض في المعركة الحالية لمواجهة الفيروس؟

التمريض هو خط الدفاع الأول لصحة المصريين، ودور فرق التمريض ليس جديدا عليهم، هم شاركوا في بطولات أثناء الثورة عندما كانوا في الصفوف الأولى في المستشفيات والمراكز الصحية، كما ساهموا في نجاح المبادرات الرئاسية بشكل كبير وحموا المجتمع من الأمراض المعدية في الحملات والتطعيمات المختلفة، وما يفعلونه اليوم هو دورهم وواجبهم باعتبارهم الجيش الأبيض فعلاً كما نقول، وجاء الوقت لتعرف الدولة قيمة التمريض التي أنادي بها منذ سنوات، فنحن أكثر عناصر القطاع الطبي من حيث العدد والانتشار والاحتكاك بالمرضى، وتجد الممرضات أُمّا بديلة في الحضّانات وأقرب من أهل المريض في الرعاية المركزة والمستشفيات، والأزمة التي نعيشها ستنتهي، وسيكون التمريض هم الأبطال الفعليين في تلك المعركة.

وماذا عن تدريب طقم التمريض على مكافحة العدوى؟

التمريض مدرب بالفعل ومجهز على إجراءات مكافحة العدوى، ولدينا فرق ودليل استرشادي لمكافحة العدوى، ونحن كنقابة أو وزارة نتعامل مع مكافحة العدوى كأنّها الماء أو الهواء بالنسبة للإنسان، وقطاع التمريض مدرب بشكل كافٍ للمعركة، فبينما يجلس المصريون اليوم في منازلهم للوقاية من الفيروس، تنتشر فرق التمريض في المستشفيات، ودائماً أقول إنّ الجيش والشرطة لهم دور كبير جدا لحمايتنا لمحاربة الإرهاب، والتمريض أيضا يحارب إرهاب من نوع آخر، إرهاب غير مرئي وهو عدوى الفيروسات.

وما هو حجم جيش التمريض في المستشفيات على مستوى الجمهورية حاليا؟

- العدد كبير جدا، يصل لـ220 ألف ممرض وممرضة، في المستشفيات والرعاية الصحية، سواء مراكز أساسية أو مراكز وحدات، إلى جانب الموجودين في مستشفيات الحجر الصحي، على مستوى المحافظات بواقع مستشفيين في كل محافظة، وكل مستشفيات الصدر والحميات بها جميعها تمريض، وأؤكد أنّ جميع الممرضين مستعدون للمشاركة في مكافحة انتشار كورونا، لكن نتمنى ألا تزداد أعداد المصابين لدرجة أننا نحتاج إلى زيادتها وينحصر الفيروس، لكن نحن كنقابة مستعدون ولدينا متطوعون، وفتحنا باب التطوع وتواصل معنا عدد كبير من الممرضين والممرضات الشباب للانضمام لفرق مكافحة العدوى ومواجهة فيروس كورونا، وكذلك مجلس النقابة نفسه في كل المحافظات، مستعد للتطوع والمشاركة في مكافحة الفيروس.

وٌجّهت عدة خطابات أبرزها كان لرئيس الجمهورية تتضمن عدة مطالب للتمريض، ما أبرزها؟

طالبت رئيس الجمهورية بإعادة النظر في مطالب التمريض بعد انقضاء أزمة كورونا، مثل ملف بدل العدوى وملف بدل النوبتجيات والسهر، وملف المربوط الأساسي الذي ما زال متوقفا من 2015.

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور الفريق الطبي وبينه التمريض في أزمة مكافحة كورونا، كيف تلقيتم ذلك؟

الإشادة بنا كانت لها أثر طيب جدا على نفوس الممرضين والممرضات، وكنت دائما أقول إنّ أي كلمة شكر من سيادة الرئيس للفريق الطبي في مؤتمرات الرئاسة، سيكون لها مردود إيجابي جدا، وكنا سعداء بتوجيه الشكر للتمريض والفريق الطبي، فهم بحاجة إلى دعم معنوي جدا أكثر من أي تقدير مادي في تلك الفترة، وكذلك أتوجه بالشكر لوزير القوى العاملة أيضا، الذي وجه الشكر للتمريض وأرسل خطاب شكر إلى النقابة، ونتمنى من كل قيادات الدولة أن يدعمونا معنويا.

وما هي مطالب التمريض من المجتمع الفترة المقبلة؟

نحن بحاجة لأن يظهر التمريض في الدراما بصورة أفضل مما تصورها بعض الأفلام والدراما الحالية، ولا نريد إظهار السلبيات فقط، تحت شعار الفكر والإبداع، لا تحت شعار البيزنس الرخيص، وكذلك أقول "رُب ضارة نافعة"، وعلينا أن ندعم التمريض، فمنظمة الصحة العالمية جعلت هذا العام عام التمريض، ولا أحب أن أقول إنّ التمريض الجندي المجهول لكن أؤكد أنّه حان الوقت الذي يظهر فيه دور التمريض.

جرى اختيارك ضمن المعينين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ، فكيف تلقيتِ الخبر؟

اختياري كرمز للتمريض هو تقدير وتكريم لكل التمريض، ما يوضح أنّ مصر تتغير بالفعل، كما شعرنا بالعدالة الاجتماعية بأن يكون هناك تمثيل للكثير من الفئات داخل المجالس النيابية.

وما الرسالة أو النصيحة التي توجهينها للمواطنين في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا؟

أقول للناس في الموجة الثانية من فضلكم التزموا بتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فالدولة خصصت كل ميزانيتها لحماية صحتنا أولا، وهي فرصة لن تتكرر مرة أخرى لإحداث حالة من الترابط الأسري بين أبناء الأسرة المصرية.