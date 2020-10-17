جامعة سوهاج تختتم فعاليات المعسكر الدولي البحثي الأول لكلية التمريض

شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، في ختام فعاليات المعسكر الدولي البحثي الأول لكلية التمريض، والذي استمر على مدار 3 أيام باستخدام تقنية "الفيديوكونفرانس".

جاء ذلك بحضور الدكتورة غني عبد الناصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المعسكر، الدكتورة نادية صالح رئيس قسم إدارة التمريض، الدكتورة هند إسماعيل منسق المعسكر، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور أحمد عزيز، بالأستاذة المشاركين في الفعاليات عبر "الاون لاين"، مؤكداً مدي أهمية التعاون والتواصل العلمي بين الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، الأمر الذي يساهم في تبادل الثقافات ووجهات النظر وزيادة الخبرة حول كل ماهو جديد في مختلف التخصصات، موضحًا أن المعسكر ناقش جانب شديد الأهمية لمنتسبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين وكذلك الطلاب في المرحلة الدراسية، حيث نادى بضرورة الاهتمام بتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث والبعثات العلمية، التي تعتبر السبيل الوحيد لإعداد كوادر علمية مميزة داخلياً وخارجيًا.

وأشار "عزيز" إلى أن الجامعة لا تألوا جهدًا في تطوير جميع مجالات البحث العلمي بالكليات خاصة العملية، وكذلك توفير البيئة الضرورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لاكتساب القدرات والمهارات المهنية من خلال دورات متخصصة محترفة، ولا سيما كلية التمريض التي تعد من أهم الكليات العملية القادرة على تخريج أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات على أعلى مستوى من المهارة والخبرة.

من جانبها قالت الدكتورة يسرية السيد، إن المعسكر استهدف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع الباحثين بمجال التمريض، لتشجيعهم على إنتاج نوعية متميزة من الأبحاث العلمية في مختلف التخصصات، والتأكيد على زيادة التوسع في البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلتي ما قبل وما بعد التخرج، وأيضًا إعداد كوادر تمريضية مؤهلة ذو كفاءة وخبرة لمواجهة مشكلات التمريض، بالإضافة إلى توفير طاقم تمريضي علي قدر عال من المسئولية داخل المؤسسات الطبية والعلاجية المتخصصة، الأمر الذي يتوقف علي كيفية تميز أنماط التدريس والتعليم وربط التجارب العلمية العملية بمهارات الطلبة وتطوير خبراتهم وتعزيز فهم الواقع وتلبية متطلبات سوق العمل.

وأفادت الدكتورة غنى عبد الناصر، أن المعسكر شارك فيه كوكبة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من جامعات عربية واجنبية، ومنها العراق، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة جامعتي القاهرة وأسيوط بجمهورية مصر العربية.

وأضافت، أن المعسكر قدم مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي ناقشت مواصفات الورقة البحثية، أخلاقيات البحث العلمي، دور البحث العلمي في خدمة المجتمع، أدوات البحث والمقاييس التي يستخدمها الباحث في مختلف أنواع البحوث العلمية الوصفية والتجريبية، وأيضاً معرفة الباحثين بطريقة تحديد مواضيع البحث العلمي، والأهداف المرجوة منه، واختيار المصادر والمراجع التي يعتمد عليها.

وتابعت "عبدالناصر"، أن المعسكر أوصى في ختام فعالياته بضرورة مواصلة العمل في تطوير كفاءات كوادر التمريض في مجال البحث العلمي وتعزيز الممارسة التمريضية المبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تطوير القيادات التمريضية لنشر ثقافة البحث العلمي وتكوين قيادات جديدة على مستوى المؤسسات الصحية، وأيضاً العمل على تعزيز مكانة المهنة وكوادرها وزيادة طاقاتهم وقدراتهم من خلال التبادل المستمر للمعرفة والخبرات بين العاملين في القطاع التعليمي والصحي.