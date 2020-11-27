بينهما التمريض والصيدلة.. 131 وظيفة للمصريين بالإمارات والسعودية

قد يبحث بعض الصيادلة والممرضات ومندوبي المبيعات عن وظائف للعمل بدول الخليج وتحديدًا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهو ما وفره موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من الوظائف المطلوبة .

وتقدم "الوطن" في التقرير التالي الوظائف المتاحة للمصريين بالخارج.

ممرضات

اسم الشركة: دار الخبرة للتوظيف.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة

العمالة المطلوبة: 60.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 ريال سعودي.

مميزات الوظيفة: بدل تغذية (توفير وجبة) يُحتسب الوقت الإضافي بالاضافة لتوفير سكن تابع للشركة وتوفير مواصلات وتأمينات صحية واجتماعية.

UX designer

اسم الشركة: واجهتك الرقمية.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 جنيه مصري.

صيدلي / صيدلانية

اسم الشركة دار الخبرة للتوظيف.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 60.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 درهم إماراتي بما يعادل أكثر من 21 ألف جنيه.

نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي وتأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: مصنع الضحيان لألواح الألمونيوم.

مقر العمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط