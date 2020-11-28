طبيب يوضح أسباب ارتفاع نسب شفاء فيروس كورونا في مصر لـ89%

في ظل حالة القلق التي يعيشها المواطنون من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر مرة آخرى، خرجت إحصائيات مبشرة من وزراة الصحة، فبحسب تقارير وزارة الصحة اليومية الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسبة الشفاء من الفيروس إلى 89.1%.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استعداد الدولة التام لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد وأي سيناريو سيئ، مشيرة إلى تدريب القوى البشرية على تطبيق البروتوكولات العلمية لعلاج حالات الإصابة بالفيروس واتباع إجراءات معايير مكافحة العدوى، والتأكّد من توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 105 إلى 800 مقعد باللغتين العربية والإنجليزية بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن مؤشر التعافي مصر تفوق على العديد من دول العالم، موضحا أن معدل التعافي في أغلب دول العالم حوالي 82%، بينما البرتوكول المصري ساعد في ارتفاع معدلات التعافي.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن ارتفاع معدلات التعافي نتيجة التطوير المصري المتسمر للبرتوكول، والتعامل السريع مع الحالات التي يتم تأكيد إصابتها، لافتا إلى أن أغلب المصريين يتمتعون بمناعة قوية، والتي جاءت أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الشفاء.

وأكد استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن مصر تسير بمعدلات أفضل من أغلب دول العالم فيما يخص معدلات الشفاء وأعداد الإصابات، مشيرا إلى أن زيادة الإصابات في الفترة الماضية يعد مؤشرا خطرا، لأنها بدأت في الزيادة، وهو ما يتطلب من المصريين إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وأردف عز العرب، أن ما يحدث في العالم من ارتفاع مؤشرات الإصابات هو موجات ارتدادية في الموجة الأولي، لافتا إلى أنه من المعتاد أن تشهد ارتفاعا وانخفاضا في ذات المرحلة، والعالم يستعد خلال الفترة القادمة لاستقبال لقاح كورونا الذي سيساهم في ارتفاع حالات الشفاء.