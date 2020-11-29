إغلاق 7 محلات مخالفة بحي جنوب أسوان

أغلق المسؤولون بحي جنوب مدينة أسوان، اليوم الأحد، 7 محلات مخالفة للقانون بطريق كسر الحجر.

وبحسب بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، "بناءا على توجيهات محافظ أسوان وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان قام حي جنوب المدينة برئاسة أشرف عنتر رئيس حي جنوب، اليوم ، بتنفيذ حملة غلق وتشميع لـ 7 محلات مخالفة بطريق كسر الحجر، وذلك بمعاونة شرطة المرافق برئاسة العقيد عاطف عبدالله رئيس قسم شرطة المرافق وأشرف جلال نائب رئيس الحي وفنيين الحي".

وكانت مديرية أمن أسوان، أصدرت بيانا عن مجهودها اليومي في ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين في مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 11 متهما وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 4.500 كيلو جرام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تمكن رجال الإدارة من تنفيذ 704 أحكام على النحو التالي: 136 حكم حبس جزئي، و28 حكم حبس مستأنف، و362 حكم غرامة، و 174 حكم مخالفة.

وتابع البيان في مجال ضبط القضايا التموينية، تمكن رجال مباحث التموين من ضبط 34 قضية تموينية على النحو التالي: 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و4 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتي بيع بأزيد من السعر الرسمي، و13 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 341 مخالفة مرورية متنوعة، تم ضبط دراجة نارية، و5 توك توك بدون تراخيص، والتصالح الفوري في 45 مخالفة، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 50 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 50 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 100 مخالفة متنوعة.