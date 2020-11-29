"أكاديمية المحاماة" تعقد أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة فتحي سرور

تعقد هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بناء على دعوة النقيب العام رجائي عطية، أولى اجتماعاتها، ظهر اليوم الأحد، بقاعة اجتماع المجلس بالنقابة العامة.

وكان قد تم إرجاء اجتماع هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، من السبت إلى الأحد، بسبب عقد اجتماع المجلس يوم السبت.

يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، شكل هيئة من كافة أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بكل ما تستلزمه من كافة النواحي، كما هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور.