بالأسماء.. 11 مصابا في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان

تنشر "الوطن" أسماء الـ11 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية الغنيمية بإدفو بطريق "أسوان- القاهرة" الصحراوي الغربي شمال غرب محافظة أسوان.

وأصيب كل من محمد مرسي شحات محمود (السلايمة) 23 عاما، ومحمد هاني جابر أحمد - 20 عاما (الحبارى)، وعلي أحمد رزق عبدالله (الغنيمية) 26 عاما، وإمام إسماعيل محمد يسن (العطواني) 19 عاما، وأميره عبدالعظيم (دومارية) 23 عاما، ومحمد حسين مهلل محمد (دومارية) بالمعاش، ومحمد محمود علي محمود (الشيخ علي) 20 عاما، ومحمد خالد ياسين (القرى) طالب، 20 عاما، وصباح أحمد عبدالراضي (الشيخ عامر) 37 عاما، ومحمد أحمد مغربي إسماعيل (دومارية) 22 عاما طالب، وحسين أدهم محمد.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، كما أصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي " أسوان- القاهرة" بمدخل قرية الغنيمية بإدفو شمال غرب محافظة أسوان.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغاً من احد السائقين بالطريق الصحراوي، بانقلاب سيارة ميكروباص تحمل ركاب بمدخل قرية الغنيمية بإدفو.

وقرر عبدالفتاح، انتقال رجال الأمن والحماية المدنية ورجال المرور والمباحث وسرعة التعامل مع الحادث، وتبين وفاة 3 وإصابة 11 آخرين.

كما انتقلت 12 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ويجري حالياً التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى إدفو، والمتوفين لمشرحة إدفو العمومية، تحت تصرف النيابة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.