أديب عن التنمر بـ"شيكابالا": غلط ولا يتوقف.. وعلى الجهات اتخاذ قرار ضده

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لاعب الكرة يكون قدوة لعديد من الشباب، فيجب عليه أن يلتزم بسلوك محترم في الملعب وخارج الملعب، "لو اللاعبين ضربوا بعض في الملعب الناس في الشارع بقى تعمل إيه؟ إمبارح الناس في الشارع كانوا مبسوطين ورقص وغناء ورفع أعلام وحاجة جميلة بصراحة، بس أرجوكم التنمر باللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا يجب أن يتوقف".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر"، أنه يجب على الأجهزة المعنية في الدولة سواء الرياضية أو الأمنية اتخاذ قرار ضد ما حدث حتى لا ينتشر الطريقة غير اللائقة في الهجوم على اللاعبين، "أمر لا يجب السكوت عليه، الرياضة فيها شخصيات الناس تتخذه قدوه ليها، فيه شخص نفسه يبقى الشناوي ومحمد صلاح وطارق حامد".

وتابع: "فيه ناس كل أملها أن طارق حامد يمضي لها على تيشرت، أو شيكابالا يضحكله، أو يمضي ليهم على تشيرت، أرجو التوقف عن التنمر بشيكابالا، ده مش تعصب كروي، ده جرائم أخلاقية، التعصب ده يعني تعترض على خطأ تحكيمي، تقول والله دي ضربة جزاء، أو تقول الحكم قابض، بس اللي حصل وبيحصل مع شيكابالا ده ممنوع وغلط، وكمان رد شيكابالا على الجمهور كان ممنوع وغلط".

وواصل: "يا جماعة فين بقى مدير الكرة أو الرجل التربوي اللي يروح يكلم اللاعب، هل كان حد يقدر يعمل كده مع صالح سليم وحسن شحاته وفاروق جعفر أو يتعمل فيهم الكلام ده، كان فيه أخلاق وأدب عن اللاعيبة والجمهور، يجب أن يحدث انضباط في هذه اللعبة، رأس أفريقيا، نرجع لإنسانيتنا، البنى آدم ربنا كرمه، عندنا موضوع الأمهات والآباء والسب بيهم بقى عادي".