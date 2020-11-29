عاجل.. تحديد عدد من المشاركين فى فيديو "الكلب" للتنمر على شيكابالا

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تعكف على التحرى عن حاملى الكلب ومرددى عبارات التنمر والإساءة للاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد التوصل لهوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا بالكاميرات فى أحد ميادين الأقصر.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد عدد من الأشخاص الذين ظهروا فى محيط الميدان والقريبين من موقع تسجيل الفيديو الذى ظهر خلاله كلب أسود يرتدى تى شيرت أبيض وينادونه باسم اللاعب.

وذاع مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير إلى الشارع وحملوا كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد لاعب الزمالك، وهو ما أثار غضب المشجعين من الناديين، الذين وصفوا ما حدث بأنه تنمر وإساءة وعنصرية غير مقبولة.