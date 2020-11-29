أحمد فهمي يشارك ريهام حجاج بطولة "وكل ما نفترق" في رمضان 2021

تستعد الفنانة ريهام حجاج، لخوض ماراثون دراما رمضان 2021، من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، ويشارك الفنان أحمد فهمي، أحد نجوم فريق واما الغنائي، في بطولة المسلسل.

ويعقد القائمون على مسلسل "وكل ما نفترق"، جلسات تحضيرية، للوقوف على كافة تفاصيل العمل، قبل انطلاق التصوير.

"وكل ما نفترق" إخراج كريم العدل، تأليف أحمد وائل، والذي شارك زميله عمرو الدالي، في كتابة مسلسل "بـ 100 وش"، قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي، الذي كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني وتأليف أحمد وائل، ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى".

وكانت ريهام حجاج، قد قدمت أولى بطولاتها الدرامية في موسم رمضان 2020، من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين"، بعدما قدمت بطولة مسلسل "كارمن"، وعرض خارج ماراثون رمضان.

وشارك ريهام حجاج، بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" النجوم محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، كريم قاسم، محمود حجازي، ندى بسيوني، وعماد رشاد، إخراج محمد علي، تأليف أيمن سلامة، ودرات أحداثه في إطار رومانسي وتشويق وإثارة.

وكان المنتج طارق الجنايني، قد تعاقد رسميًا مع الفنانة ريهام حجاج، لتقديم مسلسل "وكل ما نفترق" للموسم الرمضاني 2021، والذي سبق وقدم أحمد عز، من خلال مسلسلي "أبو عمر المصري"، و"حكايات بنات".