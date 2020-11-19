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طارق الجنايني يتعاقد مع ريهام حجاج " وكل ما نفترق". لرمضان ٢٠٢١

كتب:

الوطن
03:18 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
ريهام حجاج والمنتج طارق الجنايني

ريهام حجاج والمنتج طارق الجنايني

تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق" للموسم الرمضاني ٢٠٢١.

وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت أخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني وتأليف أحمد وائل الذي كانت أخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت أخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى" ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح".

كانت أخر اعمال النجمة ريهام حجاج هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.

وكانت آخر أعمال طارق الجنايني الرمضانية هو مسلسل " أبو عمر المصري" بطولة النجم أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا أيضا.

ويعرض للجنايني حاليا وسط إشادة نقدية وجماهيرية كبيرة الجزء الخامس من مسلسله "حكايات بنات" عبر مجموعة قنوات ontv .

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