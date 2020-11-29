"تكويد الوفاة" أزمة جديدة لشهداء الأطباء بكورونا: "السيستم لا يعترف به"

قالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقررة اللجنة الاجتماعية، إنه رغم قرار الحكومة بإدراج كورونا كأحد الأمراض المهنية، إلا أن الكود يمنع 80% زيادة في معاش أسر شهداء الأطباء.

وأكدت سلامة، أن هناك أزمة تصنيف في الوفاة للأطباء، بسبب تدوين سبب الوفاة في المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) وبالذات شهادة وفاة الأطباء، فالدارج منذ بداية الكارثة هو تدوين سبب وفاة الأطباء من شهداء كورونا هو التهاب رئوي حاد دون ذكر للسبب (فيروس كورونا)

وأوضحت أن هناك كثير من الخناقات والمشاكل اليومية تحدث بين موظف الصحة الذى يكتب الشهادة وبين أسرة الطبيب المتوفى خاصة وهم يقدمون له كل الاوراق الثبوتية أنها كورونا سواء مسحة أو تقرير المستشفى المتوفى بها الطبيب، مضيفة: "لكن الموظف لا يعلم سوى (السيستم) الكود المدون عنده مركزياً من الوزارة فهو لا يستطيع إضافة أو تغيير في الاختيارات الموجودة في سبب الوفاة، ولطالما يوضح لأهالي الشهداء أنه لا ناقة له ولا جمل فى ذلك"، مشيرة إلى أن الذنب يقع على اللجنة التى تضع الأكواد والتى لم تعترف حتى الآن بالقاتل المباشر كوفيد 19.

وأضافت سلامة، أن أهمية كتابة سبب الوفاة ( كوفيد 19 ) فى شهادة الوفاة، هو أن الحكومة قامت منذ شهور بإضافة فيروس كورونا كأحد الأمراض المهنية وهو بادرة طيبة, وجدواه أنه يساعد اسرة المتوفي المصاب بفيروس كورونا فى الحصول على زيادة فى المعاش قدرها ٨٠٪، مضيفة: "يمكن الزيادة ٨٠٪ من المعاش ليست بالرقم الكبير لكنه حق لكل اسرة شهيد وهى أولى به".

وتابعت: "الافكار جيدة لكن التطبيق قمة في السوء، نتيجة أن المؤسسات تعمل في جزر منعزلة ومن أصدر القرار لم يخطر بباله أن الجهات المعنية بالتنفيذ لم تضع آليات لتنفيذه حتى الآن".

وكانت قد تواصلت النقابة مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لاستحداث كود كورونا في شهادة الوفاة وإمكانية اصدار شهادات معدلة للشهادات اللي صدرت من قبل.