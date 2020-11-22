تفاصيل اجتماع مجلس الأطباء الأخير.. أبرزها بحث أزمة إسكان الدقهلية 

كشف الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، تفاصيل اجتماع مجلس النقابة الأخير، موضحا أن المجلس ناقش أزمة وشكوى أطباء الدقهلية بخصوص حجز شقق سكنية في رأس البر تابعة للنقابة الفرعية، والمقدمة ضد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة، والذي كان نقيب أطباء الدقهلية حينها.

وكان قد تقدم نحو 120 طبيبا من أطباء الدقهلية بشكوى للنقابة العامة تطالبها بفتح تحقيق موسع لاستعادة حقوقهم من نقابة الأطباء الفرعية بالدقهلية بعد أن حصلت منهم في مشروع إسكان النقابة أكثر من 30 مليون جنيه، ولم تسلمهم شيء بعد أكثر ثلاث سنوات سواء على أرض الواقع أو حتى أصول مستندات ورقية، مطالبين النقابة إما باسترداد أموالهم أو استلام الشقق.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور إبراهيم الزيات عرض المشكلة شفاهية، مؤكدا أن المشكلة حدث بها ظروف قهرية خارجة عن إرادة النقابة الفرعية ولم يتم التلاعب بأموال الحاجزين، لافتا إلى أن مجلس النقابة طلب منه أن يقدم مذكرة مكتوبة ويتم عرضها على لجنة مشكلة من الدكتور رشوان شعبان والدكتور جورج ناشد والدكتور كريم مصباح للبت فيها.

وأشار القاضي، إلى أنه تم الرد على الطلب المقدم من الدكتور محمد عبدالحميد بشأن استفساره عن نتائج زيارته بصحبة الدكتور منصور الكباش نقيب أطباء أسوان، إلى وزيرة الصحة.

وأكد أمين صندوق الأطباء أنه تمت موافقة المجلس على طلبه ببناء عمارة سكنية في مرسى مطروح، تبعد عن البحر 50 مترا، على أرض مملوكة للنقابة العامة والفرعية على مساحة 450 مترا، ليتم عمل فيها 15 شقة كمصايف للأطباء.

وأوضح أنه حصل على موافقة المجلس برد شاليهات ببورسعيد كانت قد اشترتها النقابة العامة من فرعية القاهرة، للنقابة الفرعية مرة أخرى، لا سيما وأن هذه الشاليهات حق انتفاع فقط ولم يتم الاستفادة منها في النقابة العامة وستوفر للنقابة مليون و250 ألف جنية، كما أن المحافظة تعمل على رفع سعر حق الانتفاع وهو أمر لا يتناسب مع النقابة العامة.