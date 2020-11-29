ضبط ربة منزل وعاطل أثناء ترويجهما المخدرات بقها والخانكة بالقليوبية

تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية، من ضبط ربة منزل وعاطل، أثناء قيامها بترويج الهيروين والحشيش على عملائهما بمدينتي قها والخانكة وبحوزتهما نصف كيلو، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابات المختصة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة من اللواء حاتم حداد مدير مباحث المحافظة، وتبين أن المتهمين هما "ا س .م"، 51 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع أحمد عبد العزيز دائرة القسم، وبحوزتها كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 260 جرامًا، وسلاح أبيض "كتر" و14 شفرة موس حلاقة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم قها من ضبط "هـ.م. ط"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن توشكا دائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 280 جرامًا، ومبلغ مالي 245 جنيهًا، وهاتف محمول.